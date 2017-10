Associazione Donne al Traguardo organizza due laboratori di cucina in via Mons. Piovella

Cagliari, 13 Ott 2017 – Due laboratori di cucina sarda e italiana sono stati organizzati dall’Associazione Donne al Traguardo Onlus nella sede di via Monsignor Piovella 26 a Cagliari (secondo piano scuola Emilio Lussu). Uno si svolgerà a partire da lunedì 16 Ottobre con inizio alle ore 18 mentre l’appuntamento per il secondo è per mercoledì 18 alle ore 17.

Le lezioni sono aperte a tutti. Informazioni e contatti al numero 0707562265 o alla mail donnealtraguardo@hotmail.com.