Operazione antidroga da parte dei carabinieri della compagnia di Iglesias: trovati 50 chili di marijuana e si valutano posizioni di alcuni allevatori.

Iglesias, 12 Ott 2017 – Dalle prime ore di stamane, militari della compagnia cc di iglesias sono impegnati in una attività antidroga nelle campagne della città. E in particolare in perquisizioni di un azienda di allevamento de posto. Alle operazioni stanno partecipando unità cinofile e militari dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”.

Allo stato, è stata disvelata una parallela attività imprenditoriale di produzione di marijuana (in piante e in prodotto già essiccato e stoccato).

Al momento si stima di aver rinvenuto un quantitativo di gran lunga superiore ai 50 chilogrammi.

Al momento sono al vaglio le posizioni di alcune persone (tra titolari azienda allevamento e altre persone presenti al momento de blitz).

Attività ancora in corso.

Segue