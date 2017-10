Legge elettorale, il Rosatellum alla prova del voto segreto. Ancora polemiche

Roma, 12 Ott 2017 – Si sono concluse alla Camera le dichiarazioni di voto da parte dei Gruppi parlamentari sulla fiducia all’art. 3 del Rosatellum 2.0, la terza dopo le due di ieri. La ‘chiama’ è cominciata alle 11 e i risultati si avranno attorno alle 13. Il voto finale a scrutinio segreto dell’aula della Camera sul Rosatellum bis potrebbe arrivare nella tarda serata di stasera o anche domani mattina.

I parlamentari dei gruppi che sostengono la nuova legge elettorale, Pd Fi Ap e Lega, secondo quanto si è appreso, sono stati preallartati stamani via sms sulla possibiltà del voto finale domani, a causa dell’alto numero di ordini del giorno che le opposizioni alla riforma (M5s, Mdp, Sinistra Italiana Possibile Fdi) sembrano intenzionate a presentare e far mettere in votazione questa sera per ostacolare e ritardare il più possibile il voto finale sulla nuova legge.

Proseguono le polemiche, con M5s e sinistra che accusano il governo di avere ‘sequestrato la volontà degli elettori’.

Beppe Grillo è giunto a Roma per manifestare contro il Rosatellum. Il fondatore del M5s questo pomeriggio parteciperà alla manifestazione contro la riforma elettorale, anche se ancora non è stabilito se sarà in piazza con i supporter del Movimento o in tribuna alla Camera.

Sisto (FI) osserva che ‘la fiducia non è mai una bella pagina, ma in questo caso è l’ultima occasione per dare al Paese un valido sistema di voto’.

Ieri la Camera ha confermato la fiducia al governo sui primi due articoli della riforma elettorale, detta “Rosatellum bis”. Nel primo caso, i voti a favore sono stati 307, 90 i contrari, nove gli astenuti. In serata, il secondo sì: il governo ha incassato la fiducia sull’art.2 con 308 voti favorevoli, 81 contrari e 8 astenuti.