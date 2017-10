Pregiudicato in sedia a rotelle ruba delle scatolette di tonno in un market e poi aggredisce una guardia giurata: arrestato dagli agenti di una Volante per rapina

Cagliari, 11 Ott 2017 – Ieri sera dopo che nella sala operativa tramite il 113 era giunta una richiesta di aiuto in quanto in via S’Arrulloni, era stata appena commessa una rapina in un market Conad, gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari e hanno arrestato Marco Tolu, di 31 anni, cagliaritano, pregiudicato, per il reato di rapina impropria e lesioni.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno visto, sulla strada, un giovane su una sedia a rotelle che discuteva animatamente con una guardia giurata, notando che la stessa perdeva sangue dal volto.

La guardia giurata ha riferito che pochi istanti prima, mentre si trovava negli uffici del supermercato, aveva notato attraverso le telecamere di sorveglianza l’uomo in sedia a rotelle, mentre occultava quattro scatolette di tonno nella seduta della sedia per poi raggiungere la cassa per pagare una quinta confezione.

Superata la cassa Tolu ha cercato di raggiungere l’uscita ma è stato fermato dall’addetto alla sicurezza che ha chiesto di pagare anche le altre quattro che teneva occultate. La risposta del giovane è stata quella di insultare la guardia e accelerare l’andatura per uscire da centro ma quando è stato bloccato ha colpito con una scatoletta il volto della stessa guardia ferendolo al naso. E non pago ha continuato a colpire con calci e pugni la guardia giurata che, valutata la condizione di invalidità, ha cercato di contenere la reazione sino all’arrivo degli Agenti che hanno definitivamente bloccato il Tolu.

L’uomo, già noto agli operatori per i numerosi precedenti di polizia, è stato condotto in Questura ed al termine degli accertamenti di rito è stato dichiarato in arresto ed in seguito, su disposizione del PM di turno è stato accompagnato presso la propria abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.