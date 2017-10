Industria, promozione imprese all’estero, pubblicato bando per nuova edizione di export lab.

Cagliari, 11 ottobre 2017 – Export Lab, si replica. Dopo il riscontro positivo ottenuto con la prima edizione, l’Assessorato dell’Industria, in collaborazione con ICE Agenzia, ripropone l’iniziativa che punta a favorire l’aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese della Sardegna attraverso la promozione del sistema regionale nei mercati esteri. Il bando della seconda edizione di Export Lab è stato appena pubblicato e le imprese avranno tempo fino al 29 novembre di quest’anno per presentare le domande di adesione. L’Export Lab è destinato a un massimo di 40 imprese, Consorzi, Reti di Impresa e ATI formalmente costituite e i corsi si svolgeranno a Cagliari e Sassari.

“Continuiamo a lavorare per sostenere le imprese sarde e per consentire alle eccellenze dell’isola di farsi conoscere e apprezzare fuori dai confini regionali”, dice l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras. “Gli ultimi dati positivi diffusi da Confartigianato testimoniano che le politiche sull’export portate avanti in questi ultimi anni dalla Regione stanno aiutando a consolidare la posizione delle nostre micro e piccole imprese nei mercati esteri. La seconda edizione dell’Export Lab è un ulteriore tassello del Programma triennale per l’Internazionalizzazione, varato nel 2015, attraverso il quale abbiamo messo in campo risorse per 22 milioni di euro. Alla prima fase dei bandi hanno partecipato complessivamente 204 imprese in forma singola e associata che adesso stanno avviando i Piani export all’estero. All’inizio dell’anno – ricorda l’assessora – abbiamo anche rifinanziato il bando per le Reti di imprese e la risposta delle aziende che operano nei settori dell’agroalimentare e del turismo è andata ben oltre le aspettative. La prima edizione di Export Lab ha visto la partecipazione di 44 aziende che hanno fatto un percorso di formazione in aula e predisposto i progetti di penetrazione commerciale all’estero. Altre 412 imprese hanno invece partecipato a eventi e seminari formativi. Tutto ciò testimonia che il tessuto imprenditoriale della Sardegna è vivo, c’è voglia di investire e di allargare gli orizzonti”.

Il corso durerà 9 mesi e si articolerà in tre fasi. Nella prima fase, che partirà a gennaio del 2018, è prevista la formazione in aula, sia a Cagliari che a Sassari. In tre mesi le imprese affronteranno le principali tematiche legate ai processi di internazionalizzazione, dalla pratica dell’export alle tecniche di commercio estero, alla stesura di business plan. Nella seconda fase, le imprese potranno contare su un affiancamento personalizzato da parte degli esperti di internazionalizzazione registrati nella banca dati docenti di ICE Agenzia. Tra gli obiettivi c’è l’elaborazione di un progetto strategico di penetrazione in un mercato prescelto. Infine, la terza e ultima fase, nel corso della quale le imprese potranno rendere operativo il progetto di business plan, sondando le diverse opportunità offerte dal mercato e partecipando ad azioni commerciali, incontri B2B, fiere o eventi.

Alla selezione prevista dal bando possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, i Consorzi, le Reti di impresa, le ATI appartenenti al settore C (attività manifatturiere) e J (limitatamente ai codici 62 e 63 Ateco 2007). I soggetti dovranno avere sede operativa in Sardegna, essere iscritti alle Camere di Commercio e non essere beneficiari di altri contributi pubblici per la stessa iniziativa. I settori di riferimento sono: agroalimentare, moda, artigianato artistico, mobilità, arredo e costruzioni, lapideo, sughero, alta tecnologia e energia. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito https://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/105-ice-export-lab-sardegna.html.