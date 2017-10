Due giovani allevatori di Arzana arrestati dai carabinieri della compagnia di Lanusei per detenzione illecita di fucile e munizioni

Lanusei, 11 Ott 2017 – Questo pomeriggio, ad Arzana (Nu), in località “Manaxilis” (supramonte arzanese), nell’ambito di mirati servizi preventivi a largo raggio, tesi al contrasto di coltivazioni illecite e al possesso di armi abusivamente detenute, in particolare in territori impervi già teatro di gravi fatti di sangue, i carabinieri della Stazione del paese con il prezioso e qualificato supporto di militari dello Squadrone eliportato cacciatori cc “Sardegna”, hanno arrestato P. P.G., di 28 anni, allevatore, pregiudicato e D.F., anch’egli di 29 anni, operaio, pregiudicato.

La pattuglia dell’Arma, a seguito di accurata perquisizione dell’azienda agricola in uso al P.P.G., hanno rinvenuto nelle immediate vicinanze, nascosti all’interno di un cespuglio di rovi un fucile semiautomatico marca “beretta” cal. 12 avente matricole punzonate; un fucile semiautomatico marca “franchi” cal. 12 avente matricole abrase in buono stato di conservazione.

All’interno dell’azienda sono stati rinvenuti 38 cartucce cal. 38 per pistola; 38 cartucce cal. 22 per carabina; 54 cartucce cal 12 di varie marche, un’ottica di precisione per carabina; 1 kit di pulizia armi per armi lunghe; 2 bombolette di olio per armi.

Il tutto è stato poi posto sotto sequestro e gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Lanusei (Nu).

I servizi continueranno anche nelle prossime settimane.