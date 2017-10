Due arresti e 5 denunce dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola.

Siniscola (Nu), 11 Ott 2017 – Nell’ultima settimana, durante i controlli coordinati disposti dal comandante della Compagnia cc di Siniscola, Andrea Leacche, i carabinieri hanno arrestato a vario titolo 2 persone e denunciate altre 5.

I militari della Stazione cc di Siniscola hanno sorpreso un 27enne del posto, che a bordo della propria autovettura, mentre si aggirava per le vie di Siniscola, aveva nascosto 74 grammi di hashish già pronti per lo spaccio. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stessa sorte per un 41enne marocchino che all’esito di un controllo aveva fornito agli uomini dell’Arma di Siniscola delle generalità false per sfuggire ad un ordine di espulsione cui è scattata l’accusa di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale.

Inoltre, dalle decine di controlli effettuati sulle strade del paese, 5 conducenti sono stati sorpresi alla guida delle loro autovetture con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito: per loro, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, è scattato l’immediato ritiro della patente. 3 ragazzi invece sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro poiché sorpresi con modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.