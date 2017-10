Avvicendamenti di Funzionari della Polizia di Stato a Nuoro.

Nuoro, 11 Ott 2017 – Nei giorni scorsi si è insediato nella Questura di Nuoro il nuovo Dirigente della Divisione Anticrimine, in via di supplenza, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Francesco Ponti, di 51 anni, laureato in Giurisprudenza presso “La Sapienza” di Roma, entrato in Polizia nel 1985.

Il funzionario giunge nel capoluogo barbaricino proveniente dalla Questura di Sassari dove ha diretto la Divisione Anticrimine. Ha maturato, tra l’altro, esperienze lavorative presso le Sezioni della Polizia Stradale di Rovigo, Lucca e Trieste.

La Divisione Polizia Anticrimine ha tra le sue principali competenze l’istruttoria per l’irrogazione delle misure di prevenzione e di sicurezza, per i reati di competenza del Giudice di pace, gli accertamenti antimafia, l’Ufficio Minori, l’Archivio Generale e l’analisi delle dinamiche criminali. Nell’ambito della Divisione sono inquadrati la Squadra Mobile e il Gabinetto di Polizia Scientifica.