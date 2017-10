Arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro un giovane di 22 anni, di Loculi per coltivazione e produzione sostanze stupefacenti

Nuoro, 11 Ott 2017 – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in collaborazione con i Commissariati di Lanusei e Siniscola, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico, spaccio e produzione di stupefacenti, hanno individuato nelle campagne del Comune di Galtellì, in loc. “Sologheddu”, una piantagione di canapa indiana, coltivata all’interno di un campo di granturco di circa un ettaro. Le piante, 220, erano state messe a dimora in mezzo ai filari di mais al fine di rendere impossibile la loro individuazione sia da terra, sia mediante eventuali riprese aerometriche.

L’attività di osservazione effettuata sul territorio per diversi giorni senza interruzioni, ha quindi consentito d’individuare il ‘coltivatore’ della piantagione C.G. di 22 anni, residente nel comune di Loculi che, pedinato dagli agenti, allontanatosi dalla piantagione, li poi condotti nel luogo adibito all’essicamento dello stupefacente. Inoltre sul posto è stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente, in vari stadi di essicazione, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi ed una serie di sistemi di essicazione, compreso un asciugatore elettrico utilizzato in edilizia, usato per accelerare il processo di essiccatura delle piante.

Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato, al giovane finito in manette, un valore di oltre 200.000 euro.