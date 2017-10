La compagnia aerea Volotea annuncia 2 nuove rotte internazionali da Cagliari per l’estate 2018: si volerà verso Bordeaux e Lione con speciali tariffe a partire da 9 euro

Cagliari, 10 Ott 2017 – Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, ha annunciato già da oggi le nuove rotte internazionali per l’estate 2018 in partenza da Cagliari. Il vettore aggiungerà ai suoi cavalli di battaglia due nuovi collegamenti alla volta di due splendide città francesi, Bordeaux e Lione (al via entrambi dal 31 maggio con frequenza mono settimanale per un’offerta totale di circa 6.000 biglietti per ciascuna rotta). Sono così 10 le destinazioni (6 in Italia e 4 in Francia) raggiungibili dal principale scalo sardo con la flotta del vettore. Ottime le performance registrate a Cagliari da Volotea che, nel solo periodo estivo appena concluso, ha trasportato oltre 90.000 passeggeri (+34% rispetto all’estate 2016).

“Grazie ai collegamenti veloci e diretti di Volotea, la Sardegna e la Francia non sono mai state così vicine! – commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia –. Da Nantes a Tolosa e Lione, passando per Bordeaux: dalla prossima estate i passeggeri sardi che vorranno pianificare uno short break in Francia avranno solo l’imbarazzo della scelta. Inoltre, puntiamo a incrementare il flusso dei turisti francesi desiderosi di trascorrere una vacanza all’insegna del relax nello splendido mare della Sardegna. Cagliari si riconferma uno scalo importante per le nostre strategie di sviluppo e siamo orgogliosi di aver ampliato il nostro bouquet di destinazioni estere, portando a 4 i collegamenti per la Francia. L’annuncio della nuova rotta per Lione segna inoltre l’ingresso di questa meravigliosa città nel nostro network di destinazioni; dall’anno prossimo cominceremo a collegare con voli diretti, comodi e veloci anche questa suggestiva località d’oltralpe con le coste sarde. Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare in sinergia con l’aeroporto di Cagliari-Elmas al fine di offrire ai passeggeri collegamenti diretti e veloci per raggiungere un numero sempre più ampio di destinazioni”.