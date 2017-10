Giunta Sardegna: le altre delibere

Cagliari, 10 Ott 2017 – La Giunta regionale, riunita questo pomeriggio a Villa Devoto sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, ha approvato la delibera proposta dall’assessore degli Affari generali Filippo Spanu per il trasferimento della funzione del turismo dalle Province alla Regione, e del personale degli ex Ept (Enti provinciali per il turismo) e delle Province che seguiranno la funzione. Al provvedimento previsto dalla L.R. n. 2/2016 sono potenzialmente interessati circa 50 lavoratori, che saranno chiamati a una scelta volontaria (come è già accaduto per la funzione del lavoro) e saranno impiegati nelle sedi di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia e Carbonia.

La Giunta ha inoltre preso atto del Rapporto di Gestione 2016 illustrato da Spanu. Il documento, redatto dall’Ufficio interno di gestione, è finalizzato soprattutto a fornire informazioni sull’attività complessivamente svolta dalle strutture dell’Amministrazione regionale in relazione al processo di programmazione e al grado di raggiungimento degli obiettivi.

Istruzione e Cultura. Su proposta di delibera dell’assessore della Cultura Giuseppe Dessena sono stati riprogrammati 10,7milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) destinati al potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari, che saranno utilizzati per interventi di valorizzazione dei beni culturali, campagne di scavi e restauri (4 milioni), impiantistica sportiva (3milioni), interventi per favorire la qualificazione e l’innovazione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici superiori (1,2 milioni), e infine l’accesso per le scuole sarde ai servizi digitali (2,5milioni). La Giunta ha inoltre concordato di erogare 16,3 milioni di euro per i musei di ente locale e le aree archeologiche e monumentali. Le risorse serviranno per coprire i costi di gestione di 136 siti, attraverso 70 progetti che danno occupazione a circa 467 operatori.

Enti Locali. Approvata la delibera con cui viene definito il nuovo catalogo di interventi per collocare circa 220 lavoratori ex Ati-Ifras nei cantieri dei soggetti pubblici che ne hanno fatto richiesta.

Sanità. La Giunta ha dato parere di conformità agli atti aziendali delle aziende sanitarie e ospedaliere.