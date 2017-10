Con il nuovo appalto di igiene urbana crescono i servizi ai cittadini: tre isole ecologiche mobili, aperte tutti i giorni, per il conferimento di rifiuti particolari.

Cagliari, 10 Ott 2017 – Diventano tre le isole ecologiche mobili presenti in città: con l’avvio del nuovo servizio di igiene urbana, triplicano le postazioni dedicate ai cittadini cagliaritani per lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti. Aumentano anche i giorni e gli orari di conferimento. I mezzi e gli operatori saranno infatti operativi 12 ore al giorno (dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 21), contro le 4 precedenti, dal lunedì alla domenica a eccezione delle festività.

Le tre postazioni sono presenti nel parcheggio all’angolo tra via Pisano e via Newton, nel parcheggio Cuore in prossimità del vecchio stadio Sant’Elia e nel parcheggio di via Puglia in zona cimitero San Michele.

Diverse le tipologie di rifiuti per cui è possibile il conferimento: tra gli altri, apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni e peso (a esempio monitor, pc, notebook, cellulari, fax, radio, stampanti, tastiere, mouse, giocattoli, asciugacapelli), pneumatici di auto o moto, abbigliamento e tessili, vernici, inchiostri, medicinali, batterie e accumulatori esausti, oggetti metallici di piccolo ingombro, legno in piccole dimensioni. Resta ferma anche la possibilità di depositare carta e cartone, plastica, vetro, latta e lattine, rifiuti organici.

All’interno di ogni isola ecologica, facilmente identificabile per la cartellonistica dedicata, è inoltre presente un compattatore destinato alla raccolta degli sfalci e delle potature provenienti dalle manutenzioni dei giardini privati effettuate dai proprietari.

Le isole ecologiche sono presidiate da personale appositamente formato per la verifica del materiale e per fornire le indicazioni necessarie ai cittadini, che potranno scegliere di smaltire i propri rifiuti gratuitamente in qualsiasi zona di sosta dell’isola ecologica a prescindere dal quartiere di provenienza. L’unica richiesta – che si concretizza con un controllo al computer presente sui mezzi – è che il cittadino che conferisce sia titolare di una posizione Tari.

