Arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari quattro presunti rapinatori seriali.

Cagliari, 10 Ott 2017 – Sono stati accompagnati in carcere a Uta a mezzanotte e mezza i quattro uomini (tre cagliaritani e un siciliano) sospettati di essere gli autori di alcune rapine a Cagliari e in provincia.

Ieri sono finite in manette e poi nel carcere di Uta, quattro persone ritenute responsabili di alcune rapine compiute a Cagliari e nella sua provincia. Infatti, nella tarda notte di ieri, gli arrestati sono stati portati dagli investigatori della Squadra mobile della Questura cittadina al termine delle indagini lampo sui due colpi messi a segno ieri alla Elcom di via del Commercio e al Petit Casinò di Sestu.

I quattro, secondo quanto accertato dagli investigatori della Mobile cagliaritana, facciano parte di una banda modulare.

La svolta è arrivata al termine di un’attività complessa portata avanti dagli agenti della Polizia di Stato e coordinata dal dirigente Marco Basile in collaborazione con gli agenti della Squadra Volanti e gli esperti della Scientifica.

Ieri, infatti, sono state messe a segno le ultime due rapina. La prima ha visto due banditi che, passamontagna sul volto e pistola in pugno, hanno fatto irruzione verso le 8,30 alla Elcom in via del Commercio da dove hanno portato via circa tremila euro. L’auto usata per la rapina è stata ritrovata bruciata in via Lunigiana.

Il secondo colpo è avvenuto verso le 15, quando altri due malviventi hanno rapinato il Petit Casinò sulla 131 a Sestu dove, una volta all’interno hanno minacciato un dipendente e poi si sono portati via cinquemila euro in contanti. Anche in questo caso il furgone utilizzato dai rapinatori è stato trovato in fiamme nelle vicinanze del luogo del colpo.

Oggi, in Questura, il capo della Mobile, alle ore 10:45 terrà una conferenza stampa durante la quale saranno resi noti i dettagli delle ultime operazioni.