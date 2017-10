Sgominato dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Nuoro un sodalizio criminale che gestiva una fiorente attività di spaccio nel comune di Orosei e dintorni.

Nuoro, 9 Ott 2017 – Dalle prime luci dell’alba gli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di Siniscola stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone che farebbero parte di un sodalizio criminale dediti allo spaccio di stupefacenti in tutta la zona.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Nuoro (Dr. Claudio Cozzella), su richiesta della locale Procura della Repubblica (P.M. Dr. Tommaso Giovannetti), al termine di oltre un anno di indagini e che hanno portato all’arresto di C.G., 48 anni di Loculi, allevatore, con precedenti specifici e per reati contro il patrimonio; S.S. 22 anni di Nuoro, allevatore, con precedenti specifici e per reati contro il patrimonio, nei cui confronti è stata adottata la misura della custodia in carcere; M.S. 48 anni di Irgoli, con precedenti specifici per stupefacenti e reati contro il patrimonio, destinato invece agli arresti domiciliari. Invece per il ruolo secondario ricoperto, ad altri due indagati è stata applicata la misura del divieto di dimora ( R. L. di 51 anni di Orosei) e dell’obbligo di presentazione all’A.G. (S.G. di 21 anni di Orosei).

Nell’attività criminale era coinvolto anche un minorenne di Orosei, utilizzato dai più grandi per effettuare le “consegne” dello stupefacente, che è stato invece deferito alla competente Procura della Repubblica dei minorenni di Sassari.

L’organizzazione gestiva la vendita al minuto di marjuana e cocaina, che fruttava loro lauti guadagni fino ad alcune migliaia di euro al mese potendo contare su una vasta rete di clienti di ogni età. L’attività di spaccio si intensificava nei mesi estivi, tanto che gli indagati offrivano il “servizio” di consegna a domicilio per i turisti o lavoratori delle strutture ricettive della zona.

Mentre la marjuana veniva prodotta in proprio nelle alture di Sos Alinos, lavorata e poi venduta al dettaglio, la cocaina era acquistata dall’ M.S. allo stato grezzo per poi essere tagliata dagli indagati e confezionata per la vendita al minuto.

Ingenti i quantitativi di stupefacente trattati dalla banda, come dimostra l’arresto dei due principali indagati lo scorso 17 ottobre 2016, quando erano stati sorpresi dagli investigatori della squadra mobile in un deposito nascosto mentre essiccavano 15 Kg. di marjuana.

I provvedimenti allora adottati non inducevano i protagonisti a cambiare abitudine continuando essi nell’attività di spaccio sino all’operazione odierna con cui si è potuto mettere fine alla loro condotta criminosa.

Nel corso dell’operazioni sono state perquisite le abitazioni di tutti gli indagati che hanno portato al sequestro di stupefacente, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga.

Al termine gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Nuoro Badu e Carros a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.