Piano per il nuorese: dichiarazione del Capogruppo in Consiglio regionale di FI Pietro Pittalis.

Cagliari, 9 Ott 2018 – “È ora di finirla con i proclami e le promesse. La firma di questo piano per il rilancio del Nuorese è il segnale tangibile che la Giunta sarda ha già iniziato la campagna elettorale”. Così il capogruppo regionale di Forza Italia Pietro Pittalis contesta aspramente il protocollo d’intesa siglato oggi nella sede della Provincia, con la presenza dei vertici dell’esecutivo regionale con in testa il presidente Pigliaru: “Solo l’ennesima presa in giro per il territorio – alza il toni il leader degli azzurri – Di fronte all’ennesima passerella non si può certo rimanere in silenzio”. L’esponente forzista ricorda come il capoluogo barbaricino e i territori dell’interno attendano da anni le risorse promesse, ma in realtà rimaste solo sulla carta.

La soluzione per ridare slancio alle aree dell’interno non sono certo questi piani farlocchi con finanziamenti che non saranno mai erogati – conclude Pittalis – Basti pensare che a Nuoro non è arrivato ancora neppure un centesimo dall’ultimo protocollo sottoscritto. È l’ennesimo tentativo di strizzare l’occhio agli elettori, con una maggioranza che si mostra indifferente di fronte alle dinamiche del nuorese vista la cancellazione dei servizi sanitari e le politiche che favoriscono lo spopolamento. Gli enti locali dovrebbero ribellarsi di fronte a questi scenari che mirano solo a creare false aspettative, con risorse poi negate al territorio”. Red