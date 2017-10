Nel Mar Mediterraneo collisione nave-barca migranti, almeno 8 vittime a largo della Tunisia

Una nave tunisina e una barca, a bordo della quale vi erano una settantina di migranti, sono entrate in collisione al largo delle coste di Tunisi. La barca con a bordo i migranti è affondata.

Nell’incidente, secondo quanto si apprende, vi sarebbero almeno otto vittime. Altri sarebbero ancora dispersi.

La maggior parte delle persone che erano a bordo del barcone sono state tratte in salvo. I soccorsi sono stati tempestivi e numerosi migranti finiti in acqua sono stati tratti in salvo.

Sul posto sono intervenute motovedette della Guardia Costiera anche se le operazioni di soccorso sono coordinate da Malta, poiché l’incidente è avvenuto in acque Sar maltesi.