Mercoledì prossimo al Teatro Massimo di Cagliari “Io, Emanuela” spettacolo dedicato alla poliziotta sarda uccisa nell’attentato di via D’Amelio

Cagliari, 9 Ott 2017 – A un anno quasi esatto dal debutto, arriva a Cagliari lo spettacolo teatrale “Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino”, che andrà in scena mercoledì 11 ottobre nella Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.

Due gli appuntamenti della giornata, entrambi con ingresso gratuito: il primo, riservato agli studenti, è in programma per le 9,30 mentre il secondo avrà inizio alle 21.

Con la regia di Sara Poli e l’interpretazione di Laura Mantovi, lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Cagliari, vuole ricordare la figura della poliziotta sarda Emanuela Loi, che proprio questi giorni, il 9 ottobre, avrebbe compiuto cinquant’anni. Emanuela è stata la prima agente donna vittima della mafia e la sua tragica scomparsa suscitò grande commozione non solo nella sua terra natale.

Cinque le tappe isolane, con dieci spettacoli totali che oltre Cagliari toccheranno Dorgali, Sant’Antioco, Mogoro e soprattutto Sestu, città natale di Emanuela Loi. Com

