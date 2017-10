Giovane di Carbonia con numerosi precedenti arrestato dai carabinieri della locale compagnia per maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti persecutori nei confronti della madre e sorella.

Carbonia, 9 Ott 2017 – Nicolò Loi, di 25 anni, di Carbonia, già noto alle forze dell’ordine e alle cronache giudiziarie locali, è stato arrestato in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking, commessi da alcuni mesi nei confronti della madre e della sorella conviventi, dai carabinieri della compagnia di Carbonia.

L’arresto è scattato nella giornata di ieri, allorquando una pattuglia del radiomobile, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, è intervenuta in corso Iglesias del Comune di Carbonia, per un dissidio familiare in atto. Ma all’arrivo sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo che, dall’esterno di un’abitazione, aggrediva verbalmente con minacce gravi le due donne, ospiti a casa di un conoscente. Non solo, l’aggressore, al fine di costringerle ad uscire, dopo aver danneggiato parte della recinzione e del cancello dell’abitazione e si è poi scagliato contro la persona che aveva ospitato le due vittime.

Immediato è stato l’intervento dei uomini dell’Arma che, contestualmente all’evolversi dell’aggressione, hanno bloccato il pregiudicato evitando ulteriori conseguenze negative di quell’escalation di violenze.

In seguito, i carabinieri hanno raccolto, in un brevissimo arco temporale, gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di atti vessatori, consistenti in una serie di minacce e violenze fisiche, ripetute nel tempo, che il giovane aveva commesso ai danni della propria madre e della sorella conviventi, tanto da costringerle a ricorrere in più circostanze alle cure mediche. Quindi i militari una volta accertati i fatti e le circostanze, hanno dichiarato in arresto il 25enne e una volta sbrigate le formalità di legge nella caserma di Carbonia è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.