Giovane della Macedonia arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per furto aggravato

Cagliari, 9 Ott 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Dragutinovic Valter, di 30 anni, macedone pregiudicato, per il reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 16.30 di sabato scorso, un equipaggio di una Volante, in servizio di controllo nella zona, ha notato, in Via Lungomare Poetto nei pressi del Viale Lungo sanline, un giovane accovacciato in una cunetta presente a brodo strada, intento a scavare con degli attrezzi.

Quindi i poliziotti, scesi dall’auto e avvicinatisi, hanno fermato lo straniero e durante il controllo è stato accertato che l’uomo era intento a sradicare alcune palme con l’aiuto di un coltello da cucina, due cacciaviti di cui uno di grosse dimensioni e una chiave per smontare pneumatici.

Perciò il macedone è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.