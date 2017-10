Domani Andrea Mura sarà premiato dal Consiglio Comunale di Cagliari

Cagliari, 9 Ott 2017 – Domani pomeriggio, alle ore 16.30, nella sala Consiliare del Palazzo Civico in via Roma 145, il presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese e il sindaco Massimo Zedda, riceveranno il velista Andrea Mura.

A nome dell’Amministrazione comunale verrà attribuito un riconoscimento per le straordinarie imprese sportive e per il costante impegno a favore dei più deboli.

Andrea Mura, sin dagli anni ’80, si è distinto tra i migliori randisti al mondo, conquistando la Luis Vuitton Cup nel 1992 con il Moro di Venezia. Si è inoltre affermato in altre competizioni internazionali, tra le altre ha vinto in solitaria la prestigiosa Route du Rhum nel 2010, primo italiano nella storia a compiere questa impresa.

Nel giugno di quest’anno si è aggiudicato la prestigiosa Ostar, la regata transatlantica “in solitario” da Plymouth, in Inghilterra, a Newport, negli Usa.

Dopo una traversata di 18 giorni la sua imbarcazione “Vento di Sardegna” è giunta al porto nel Rhode Island con un vantaggio di circa 600 miglia sui diretti concorrenti. Innumerevoli sono anche i premi nazionali e internazionali di cui è stato insignito. Il velista cagliaritano si è anche sempre distinto per l’impegno sociale, tra gli altri come testimonial dell’Unicef. Com

