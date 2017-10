Probabile suicidio di un giovane di circa 20 anni che si è tolto la vita gettandosi sotto il treno che collega Oristano a Cagliari

Villacidro, 8 Ott 2017 – Dalle ore 16.00 di oggi, a San Gavino Monreale, km 51,800 sulla rete ferroviaria, i carabinieri della Stazione e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Villacidro, sono impegnati in sopralluogo di quello che sembra essere un incidente (primi accertamenti non escludono ipotesi suicidio) in cui ha perso la vita un giovane di circa 20 anni (in corso d’identificazione) travolto dal treno modello Minuetto, regionale tratta Oristano-Cagliari.

Il treno, non sottoposto a sequestro, riprendeva la marcia alle ore 18.30 successive.