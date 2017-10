Giovane agricoltore fugge all’alt dei carabinieri, arrestato per resistenza a P.U. e danneggiamento di beni dello Stato

Sanluri, 8 Ott 2017 – Alle ore 02:00 i carabinieri del Nucleo radiomobile locale compagnia di Sanluri, hanno arrestato, Mattia Tocco, di 24 anni, agricoltore, con precedenti, da Nuraminis, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Il giovane, in Via Nazionale, alla guida della propria autovettura non si è fermato all’alt dei militari ed ha accelerato fuggendo velocemente. Quindi è stato inseguito ma il pregiudicato per sfuggire agli uomini dell’Arma in via Samatzai, in prossimità dell’intersezione con la Via Regina Margherita è finito frontalmente contro un’auto di servizio.

L’operaio, dopo l’urto è uscito dall’abitacolo della vettura velocemente ed ha cercato ancora di fuggire ma questa volta è stato quasi subito bloccato e messo in condizioni di non nuocere.

I carabinieri sono stati poi soccorsi da una unità del 118 e trasportati al pronto soccorso ospedale San Gavino Monreale (Ca), sono gli sono state curate ad entrambi militari lesioni guaribili in giorni 15 s.c. per “rachialgia post traumatica”. Anche il mezzo di servizio ha riportato ingenti danni nella parte frontale anteriore destra.

Rilievi effettuati da polstrada Cagliari – sezione distaccata Sanluri e l’agricoltore una volta portato in caserma per le formalità di legge è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove rimarrà fino a domani in regime di arresti domiciliari quando sarà celebrato presso il Tribunale di Cagliari la direttissima.