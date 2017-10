Ennesimo giovane extracomunitario arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 8 Ott 2017 – Alle ore 08:00 circa di ieri, i carabinieri del Nucleo radiomobile locale compagnia di Cagliari, corso servizio perlustrativo, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Dabo Buba, di 23 anni, del Gambia, residente a Sinnai (Ca), pregiudicato, nullafacente.

L’uomo, poco prima, dopo essere stato sorpreso con atteggiamento sospetto in via Sassari dai militari, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 25 grammi circa di hashish suddivisi in n. 40 dosi, sei gr di anfetamina contenuta in due piccoli contenitori, una taglierino per la partizione dello stupefacente e un bilancino di precisione.

Quindi il giovane alla luce di quanto trovato, lo hanno dichiarato in arresto e dopo le formalità di legge espletate nella caserma cc di Via Nuoro, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Ca-Villanova in attesa della direttissima prevista per domani