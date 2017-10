Golaseca, gruppo di artisti sardi, vince la 29 esima edizione di Rock Targato Italia.

Cagliari, 7 Ott 2017 – Il 2, 3 e 4 ottobre si sono tenute a Milano le finali nazionali del concorso di Rock Targato Italia uno dei più importanti contest musicali italiani, che mira a lanciare artisti emergenti e far conoscere la loro musica.

Organizzata e promossa da Generazione Europea in collaborazione con Divinazione Milano, Rock targato Italia, giunta alla XXIX edizione, dopo aver selezionato 20 artisti nei diversi rock club della penisola ha consegnato il Gran Premio Rock Targato Italia al gruppo sardo di Cortoghiana (Carbonia) denominato Golaseca.

Il concorso, che negli anni ha già contribuito al lancio di numerosi artisti di fama nazionale ha presentato gli artisti finalisti che si sono distinti nelle selezioni in concerto svolte in tutta Italia da gennaio a giugno 2017.

Gli artisti finalisti in gara, provenienti da tutto il territorio nazionale, (erano 20 gruppi) si sono contesi i premi messi in palio dall’organizzazione. Ogni artista si è esibito con 20 minuti del proprio repertorio rigorosamente inedito. I Golaseca hanno scelto di esibirsi con i seguenti brani: “La rogna dei re” “Gola secca” “La notte dei papaveri” “Pub agricolo”. Le loro performance dal vivo sono state valutate da una giuria composta da operatori del settore, in base ad alcuni criteri come qualità, ricerca, stile ed innovazione.

Il premio assoluto vinto dai Golaseca sarà una campagna promozionale dalla durata di 5 mesi, grazie alla collaborazione con l’ufficio stampa Divinazione Milano. Ai fortunati vincitori sardi sarà garantito un capillare lavoro di comunicazione e promozione a livello nazionale attraverso 700 radio, 224 webzine, portali web, giornali, tv, operatori del settore, festival, live-club e social network.

Inoltre sarà pubblicato un proprio brano sulla compilation della manifestazione assieme ai primi 8 classificati, prodotta dall’etichetta discografica Terzo Millennio e distribuita nei principali store e piattaforme digitali internazionali come YouTube, Spotify e Amazon.

I Golaseca, ricordiamo che oltre ad aver ottenuto questo valoroso premio ha vinto diverse rassegne nazionali quali il Festival Pub Italia, l’Accademia di Sanremo, il prestigioso Premio Amnesty International e tanti altri. Com