Furti seriali in ditte: arrestati due giovanissimi pregiudicati – bloccati da due carabinieri in perfetta forma fisica

Carbonia, 7 Ott 2017 – Durante la notte appena trascorsa, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno fermato e arrestato in flagranza di reato, per tentato furto aggravato in concorso, due cittadini di Carbonia rispettivamente di 17 e 25 anni, entrambi senza lavoro e con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il maggiorenne Adzovic Slatko e il minore, ladri seriali, sfruttando l’orario serale e la chiusura dell’attività commerciale, erano riusciti ad introdursi furtivamente all’interno dell’eco centro gestito della ditta “De Vizia”, dove già nei giorni precedenti avevano messo a segno furti di materiale in ferro, apparecchiature elettroniche e attrezzatura da lavoro varia ecc.

I militari, impegnati nel solito servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nel giro di pochi minuti su attivazione di un operatore di vigilanza che, accortosi dell’accesso illegale ha subito chiamato il numero di emergenza pubblica 112. Sul posto, i militari hanno sorpreso con le mani nel sacco i due individui mentre erano in procinto di asportare alcuni materiali industriali. Ma i ladri, come vista l’autovettura di servizio, hanno cercato di dileguarsi rapidamente, nascondendosi tra alcuni container contenenti allestimenti ferrosi e materiali di scarto. Tuttavia la fuga dei due pregiudicati ha avuto breve durata e infatti, dopo un lungo inseguimento a piedi, i carabinieri, ben allenati, sono riusciti a bloccare definitivamente la fuga dei giovani, assicurandoli alla giustizia.

Al termine delle formalità di rito, i due sono stati dichiarati in arresto e dovranno rispondere dei reati di furto aggravato.

Il minore è stato portato all’istituto per il recupero dei minori di Quartucciu (da dove era uscito da circa un mese), mentre il maggiorenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Carbonia.