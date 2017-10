Incendi Sardegna, due roghi spenti con mezzi aerei e personale a terra

Cagliari, 6 Ott 2017 – Due incendi hanno impegnato oggi uomini e mezzi dell’Antincendio. Il Corpo forestale ha diretto le operazioni di spegnimento a Modolo, in località Canale, dove le fiamme, divampate a fine mattinata, hanno interessato aree agricole: sul posto hanno operato un elicottero della Base di Bosa e personale del Corpo forestale, di Forestas e dei Barracelli.

Il secondo intervento, a metà mattina, si è registrato a Bottidda, in località Nuraghe Sa Corona: l’incendio è scoppiato in una zona di macchia mediterranea. Anche in questo caso ha operato personale a terra e un elicottero partito dalla base di Anela.