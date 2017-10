Giovane pregiudicato di Cagliari arrestato dagli agenti delle Volanti di Cagliari per furto su auto.

Cagliari, 6 Ott 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari ed i colleghi della Polizia Stradale hanno arrestato William Massa, di 38 anni, cagliaritano, pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato su auto.

Nel pomeriggio di ieri, sulla linea 113, è giunta una richiesta di intervento nel porto turistico di Marina Piccola, da parte di un Agente della Polizia di Stato in forza al Compartimento Polizia Stradale di Cagliari, il quale, libero dal servizio, aveva bloccato un ladro.

Gli equipaggi delle Volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che, pochi istanti prima, il poliziotto aveva notato un individuo mentre armeggiava su vettura in sosta. Infatti, l’auto aveva l’antifurto in funzione e il deflettore infranto e a terra erano visibili frammenti di vetro. Quindi il ladro, accortosi di essere stato notato, ha iniziato ad allontanarsi con passo celere verso la Via Lungo Saline.

Perciò è stato inseguito dall’Agente in borghese che, senza perderlo mai di vista, lo ha raggiunto e bloccato, chiamando il 113 e chiedendo l’intervento della Volante che lo ha tempestivamente raggiunto. In seguito i poliziotti della Volante, ripercorso il tragitto effettuato dal ladro, hanno recuperato un paio di forbici da elettricista lanciate dallo stesso durante la fuga.

Il giovane è stato processato questa mattina e condannato a 4 mesi pena sospesa con obbligo di firma.