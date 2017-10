 Da Barcellona alla Sardegna per l’ultima gara dell’anno Dopo il nuovo record, Alex Zanardi chiude la stagione 2017 al Forte Village Challenge Sardinia

Santa Margherita di Pul (Ca), 6 Ott 2017 – È ufficiale. Alex Zanardi chiuderà la sua stagione di triathlon al Forte Village Challenge Sardinia, il 29 ottobre. La settimana scorsa, il cinquantenne azzurro ha emozionato tutti gli amanti della triplice abbattendo il muro delle 9 ore. All’Ironman Barcellona, solo qualche giorno fa, ha infatti stabilito un nuovo record, chiudendo la gara con un tempo grandioso di 8 ore 58’ 59’’.

Che Alex fosse capace di rendere “possibile l’impossibile” l’aveva già dimostrato nella sua lunga carriera sportiva. Nell’automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998 e campione italiano superturismo nel 2005. Nel paraciclismo ha conquistato quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada. E lo scorso 30 settembre è entrato anche tra i grandi del triathlon mondiale essendo il 1° atleta paralimpico “Sub-niner” nelle gare del circuito ufficiale Ironman.

Il pluridecorato paratleta di Bologna ha dimostrato da tempo la sua passione per il triathlon: solo quest’anno ha partecipato a due distanze half e due full e chiuderà la stagione di triathlon al Forte Village Resort con la gara di mezza distanza del 29 ottobre. Secondo Alex Zanardi: “Partecipare al Challenge Sardinia sarà un’altra emozionante giornata di sport e un bel modo di chiudere la mia stagione sportiva che mi ha regalato altre grandi soddisfazioni. Il percorso di gara si sviluppa in un angolo meraviglioso della Sardegna, ma è anche tecnicamente impegnativo, soprattutto nella frazione di bici, per cui non so quanto riuscirò a godermi il panorama…Scherzi a parte, affronto la gara con grande entusiasmo e non vedo l’ora di prendere il via.”

La quinta edizione del Challenge Forte Village Sardinia sarà indimenticabile non solo per i numeri importanti, oltre 1300 gli atleti alla partenza, ma anche per i tanti atleti professionisti del triathlon e di altre discipline che hanno scelto la gara in Sardegna come appuntamento finale della stagione 2017. Afferma il direttore gara Andrea Mentasti: “A poche settimane dalla gara possiamo affermare di essere soddisfatti del lavoro svolto nell’ultimo anno: i numeri degli iscritti dimostra che il nostro è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti della triplice. La partecipazione di tanti atleti d’elite nazionali ed internazionali di altissimo livello dà prova che l’evento in Sardegna non è più solo un momento di puro Sport e competizione ma anche un’opportunità di condivisione e amicizia in una location meravigliosa come quella del Forte Village. Ed avere alla partenza del Challenge Sardinia, tra i tanti BIG presenti, un uomo e un atleta del calibro di Alex Zanardi ci riempie davvero di orgoglio.”