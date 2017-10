Centrale dello spaccio di stupefacenti individuata e stroncata dalla Polizia di Stato di Oristano in pieno centro città, un arresto e una denuncia.

Oristano, 6 Ott 2017 – All’alba del 4 ottobre scorso gli uomini della quarta sezione della Squadra Mobile e della sezione cinofili della Questura di Oristano, a seguito di due operazioni congiunte, hanno arrestato un giovane del posto e deferito all’A.G. un secondo, anch’esso residente nel capoluogo.

Nell’ambito di una attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti della mobile oristanese hanno individuato una vera e propria centrale dello spaccio di droga attiva in pieno centro città. E dopo un’attenta attività di monitoraggio, i poliziotti hanno effettuato alcune perquisizioni che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui circa un chilo di hashish suddiviso in panetti, 20 pezzi dello stesso stupefacente già confezionato, 34 dosi di cocaina, 17 piante di canapa indiana, alcune scatole piene di marijuana essiccata, 4 bilancini di precisione, somme di denaro e materiali connessi al traffico di stupefacenti.

L’operazione ha portato all’arresto di B.G., di 24 anni, con precedenti di polizia che, alla vista degli agenti, ha invano cercato di scappare e disfarsi del libro paga, nonché di M.A., di 36 anni, pregiudicato, che è stato denunciato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.

La Questura invita i cittadini a segnalare, anche in via anonima, qualsiasi possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti; l’invito, a tutela dei minori, è rivolto in particolare a coloro che fossero a conoscenza di suddette attività poste in essere presso gli istituti scolastici e i luoghi frequentati dai giovani ragazzi della provincia.