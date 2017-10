Sardinia Grand Slam – Day 2: Cagliari – Poetto, 4-8 ottobre 2017

Cagliari, 5 Ott 2017 – Il Sardinia Grand Slam 2017 entra nel vivo con la prima giornata di gare! Alle 14.00, con il vento variabile tra i 10 e 15 nodi, i 39 kiters migliori al Mondo sono partiti per la prima regata della finalissima della Kite Foil Gold Cup che domenica 8 ottobre assegnerà il titolo di Campione del Mondo di Kite Foil nello splendido scenario del Poetto di Cagliari.

Tre le regate svolte durante la giornata che hanno offerto al pubblico un chiaro anticipo di quello che sarà l’andamento della competizione.

Dominio francese con Axel Mazella e Nico Parlier rispettivamente primo e secondo nelle prime due regate della giornata. Terzo, sempre in entrambe le occasioni, l’inglese Guy Bridge. Andamento totalmente diverso in occasione dell’ultima regata della giornata con il ritorno di fiamma del campione del Mondo in carica Maxime Nocher che si piazza al primo posto davanti al francese Theo Lhostis e al nostro Mario Calbucci!

Domani mattina skipper meeting previsto per le ore 10.00 con partenza delle regate per le 11.00. Atteso per tutta giornata di domani un forte maestrale che dovrebbe permettere lo svolgimento di diverse prove.

Il Sardinia Grand Slam, tappa finale della Kite Foil Gold Cup organizzata dalla GLE (Good Looking Entertainment) e dallo Yacht Club Cagliari, che si occupa del coordinamento tecnico sportivo, sotto l’egida della IKA (International Kiteboarding Association), e con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al Turismo e del Comune di Cagliari. Com