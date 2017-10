Pregiudicato già agli arresti domiciliari in una comunità di Uta nuovamente in manette per evasione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 5 Ott 2017 – Un giovane di 37 anni, agli arresti domiciliari in una comunità di Uta, Giulio Russo, disoccupato, è stato arrestato questa mattina alle ore 02:00 dai carabinieri della Stazione di Selargius per evasione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari hanno rintracciato l’evaso in una via della cittadina alle porte di Cagliari e quindi è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di 4 grammi di hashish e un grammo di cocaina.

Il pregiudicato è stato quindi dichiarato in arresto e ultimate le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Quartu Sant’Elena in attesa della direttissima previsto per oggi presso il Tribunale del Capoluogo regionale.