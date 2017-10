Nuovo arresto ad Orgosolo per coltivazione di sostanze stupefacenti e altri due complici prossimi alla cattura

Orgosolo, 5 Ott 2017 – Nel pomeriggio di ieri in Orgosolo, località Lottalo, i poliziotti del Commissariato di P.S. del paese barbaricino e della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’orgolese P.G. per coltivazione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Il 29enne, a seguito di reiterate attività di osservazione condotte con l’ausilio di personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Nuoro, è stato sorpreso, unitamente ad altri due individui, nell’atto di estirpare alcune piante di sostanze stupefacenti del tipo cannabis indica, per un ammontare di 162 rami ricchi d’infiorescenze della citata sostanza, raccolte in 5 sacchi.

Il P.G. è stato quindi bloccato dagli agenti e gli altri due sono prossimi alla cattura essendo stati compiutamente identificati.

Le successive attività di ricerca hanno consentito di rinvenire anche una piantagione di cannabis indica costituita da 9 piante (di cui 8 messe a dimora nel terreno ed una all’interno di un vaso) dell’altezza variabile da 2 a 2,50 mt e da un sistema di irrigazione a caduta con due cisterne sovrastanti ed un tubo di gomma ad esse collegato.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato temporaneamente messo agli arresti domiciliari in attesa di successive determinazioni giudiziali.