La Corte spagnola blocca la seduta del Parlamento catalano per impedire l’indipendenza

Madrid, 5 Ott 2017 – Secondo fonti giudiziarie vicine al quotidiano La Vanguardia, il Tribunale costituzionale spagnolo ha deciso di sospendere la convocazione del Parlamento catalano prevista per lunedì prossimo. Accogliendo un ricorso del Partito socialista catalano, la Corte costituzionale ha deciso di sospendere in via cautelativa la convocazione del Parlamento, che avrebbe dovuto ratificare l’esito del referendum e, quindi, proclamare l’indipendenza della Catalogna.

Una decisione arrivata pochi minuti dopo l’appello del premier spagnolo Mariano Rajoy, rivolto al presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont, di rinunciare “nel più breve tempo possibile” al progetto di proclamare unilateralmente l’indipendenza della Catalogna. “È la soluzione migliore” che consente di “evitare mali peggiori”, ha dichiarato Rajoy all’agenzia Efe.

La Candidatura d’Unitat Popular (Cup), il partito della sinistra indipendentista catalana, sostiene che alla plenaria del Parlament di Barcellona lunedì, si “proclamerà l’indipendenza e la Repubblica catalana”. Lo afferma la deputata Mireia Boya ma riconoscendo che non c’è accordo tra i partiti indipendentisti su questo punto. El Pais ricorda che Junts pel Sì e la stessa Cup hanno chiesto ufficialmente un intervento del presidente della Catalogna Carles Puigdeomnt lunedì in aula.