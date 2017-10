Un giovane di Carbonia arrestato dai carabinieri della città per tentata rapina aggravata, furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Carbonia, 4 Ott 2017 – Alle ore 14.30 circa, a Carbonia, i Carabinieri della Compagnia della cittadina del Sud Sardegna, hanno arrestato in flagranza di reato William Serra, di 30 anni della cittadina, nullafacente, con precedenti penali, per essersi reso responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

In particolare, alle ore 13.55, in via Delle Poste, l’uomo dopo essersi avvicinato ad un’anziana signora l’ha aggredita alle spalle utilizzando uno spray urticante e, nel tentativo di impossessarsi della sua borsa, l’ha spinta facendola cadere rovinosamente a terra. Tuttavia, non riuscendo nell’intento, anche a causa della strenua resistenza opposta dalla vittima, il malvivente si è dileguato nella via limitrofa dove, per garantirsi la fuga, ha sottratto un furgone di proprietà di una ditta di trasporti.

Nel frattempo i militari dell’Aliquota Operativa e della Stazione cc di Nuxis, messi in allerta dalla centrale operativa della Compagnia cc di Carbonia, dopo accurati accertamenti investigativi, condotti attraverso le acquisizioni dei dati rilevati dal sistema Gps installato a bordo del mezzo rubato, anche grazie alle indicazioni fornite da un testimone dell’evento, sono riusciti, poco dopo, a rintracciare il giovane ricercato nei pressi del cimitero della città. Il pregiudicato, sorpreso dagli uomini dell’Arma nell’atto di aprire alcuni pacchi presenti all’interno del veicolo, vistosi braccato, ha tentato inutilmente di darsi alla fuga a piedi al fine di sottrarsi all’arresto ma dopo pochi metri è stato raggiunto dai carabinieri, bloccato definitivamente e dichiarato in arresto. Inoltre, a seguito della perquisizione personale, il fermato è stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga 10 centimetri.

Quindi Serra è stato portato in caserma per le formalità di legge e poi è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando compagnia cc in attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale di Cagliari.