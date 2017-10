Sassari, 4 Ott 2017 – Ieri sera, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato un giovane extracomunitario di 26 anni, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e sulle cose, già noto per i suoi precedenti di polizia.

Gli agenti sono intervenuti nel centro cittadino, nei pressi di un esercizio commerciale, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che in evidente stato di ubriachezza stava aggredendo i passanti e prendendo a calci la vetrina del negozio. I poliziotti una volta sul posto hanno individuato il giovane, non nuovo a questi episodi, che alla vista degli operatori si è scagliato contro di essi con calci e spinte, procurando loro delle lesioni. Ma gli agenti, con difficoltà alla fine hanno immobilizzato il pregiudicato che è stato accompagnato in Questura, per i successivi adempimenti di rito e dove è stato verificato che il 26enne era entrato all’interno dell’attività commerciale pretendendo la restituzione di una somma di denaro, precedentemente corrisposta, per una riparazione a suo dire non correttamente eseguita sul suo apparecchio telefonico. E poco dopo non sentendo ragioni, è andato subito in escandescenza, intimorendo il negoziante tanto da indurlo ad uscire dalla sua attività per richiedere aiuto.

Per il giovane questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.