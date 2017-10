Giovane extracomunitario di 23 anni arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Cagliari, 4 Ott 2017 – Ieri pomeriggio intorno alle 16, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato un pluripregiudicato extracomunitario del Guinea-Bissau, di 23 anni, per furto aggravato.

Il giovane si sarebbe introdotto nel negozio “gold&gold” di Via Roma dove ha poi rubato una borsa e poi si sarebbe subito allontanato cercando di confondere le tracce indossando il cappellino usato durante il furto all’amico connazionale che era in attesa presso la vicina fermata del bus.

I carabinieri dopo l’arrivo sul luogo del furto hanno raccolto le prime informazioni e poi hanno quasi subito individuato il ladro poi seguito senza perdere le tracce e in seguito bloccato quando era ancora a bordo del mezzo pubblico.

I carabinieri quindi lo dichiarato in arresto e una volta ultimate le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.