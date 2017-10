Giovane di 25 anni di Villacidro arrestato per resistenza a P.U. e denunciato per guida in stato d’ebrezza e guida senza patente.

Serramanna, 4 Ott 2017 – I carabinieri della Stazione di Serramanna durante normale servizio di controllo del territorio, mentre eseguivano un posto di blocco lungo la SS 196 al km 19, hanno intimato l’alt ad una Alfa 147 condotta da Loru Jonathan, di 24 anni, di Villacidro con precedenti di polizia, che anziché fermarsi, è fuggito via velocemente.

I militari si sono messi subito all’inseguimento della vettura per circa 10 km sempre lungo la SS 196 e, poi Loru, vista l’impossibilità di sfuggire alla pattuglia dell’Arma, ha interrotto la fuga arrestando l’auto lungo il ciglio della strada. Quindi il giovane è stato subito controllato e durante tutte le verifiche è emerso che aveva la patente sospesa ed il successivo esame con l’etilometro eseguito dai militari del Norm di Villacidro intervenuti a supporto, ha permesso di appurare un tasso alcolemico al di sopra del consentito.

Su disposizione del P.M. di turno il Loru è stato dichiarato in arresto per resistenza e contestualmente denunciato per guida in stato d’ebrezza e guida senza patente. Quindi è stato condotto ai domiciliari e domani verrà portato dinanzi al giudice del Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.

A bordo dell’auto, vi erano altri due passeggeri, un ragazzo ed una ragazza, quest’ultima minorenne risultati estranei al comportamento del Loru.