Domani si riunisce il Consiglio della Municipalità di Pirri

Cagliari-Pirri, 4 Ott 2017 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri è stato convocato dal presidente Paolo Secci per giovedì 5 ottobre 2017 alle 17 presso la Sala Consiliare in via Riva Villasanta n.35.

All’ordine del giorno:

1. Linee d’indirizzo – Mercatini di Natale – Capodanno e Carnevale nel territorio della Municipalità di Pirri;

2. Relazione Commissione n.5 avente ad oggetto: “Proposte per assegnazione edificio via Zucca dopo lo sgombero”;

3. Relazione Commissione n.5 avente ad oggetto: “Orti Urbani”;

4. Ratifica Verbali. Com

