DEF, Senatore Silvio Lai (PD) –Giudizio positivo, ora una legge di bilancio rivolta a chi è più debole

Roma, 4 Ott 2017 – “La nota di aggiornamento al Def conferma i dati graduali e costanti di ripresa del Paese e rappresenta le condizioni per un ulteriore miglioramento del quadro economico e finanziario quale risultato di una lunga stagione di cambiamento che ha consentito al Pil di tornare a crescere, di tenere sotto controllo il deficit pubblico che si avvia verso il pareggio di bilancio e al debito pubblico di scendere ad un ritmo crescente. Questi significativi riscontri consentono ora di gettare le basi per gli interventi da programmare nella legge di bilancio. Un impegno che dovrà essere rivolto principalmente a dare risposte a chi oggi è in difficoltà, agli ultimi, a chi fino ad ora non ha beneficiato della crescita, o ha pagato di più i costi della crisi.

Non sarà un compito facile ma la strada intrapresa è quella giusta, occorre affrontarla con le giuste aperture. Il giudizio dunque è positivo anche per il voto espresso dalla grande maggioranza dei senatori e si può già guardare con fiducia al lavoro e agli obiettivi da raggiungere con la prossima manovra.”

Lo afferma in una nota il senatore del PD Silvio Lai, della Commissione Bilancio. Com