Cambiamenti climatici, a Sinnova l’iniziativa internazionale Climathon

Cagliari 4 Ott 2017 – Domani alle 10.30, nell’ambito di Sinnova, alla Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita a Cagliari, si riunisce del tavolo interassessoriale per la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. L’occasione vede anche la partecipazione, oltre che dell’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano che presiede il tavolo, della direttrice Angela Monaco di Climate-Kic Italia, il più grande partenariato pubblico-privato europeo che si occupa di innovazione per contrastare i cambiamenti climatici.

Lo scorso giugno, la Regione Sardegna ha sottoscritto con Climate-Kic un protocollo d’intesa per portare avanti alcuni progetti comuni tra cui Climathon, iniziativa planetaria sui cambiamenti climatici in programma a fine ottobre, di cui proprio domani verrà formalizzata la partecipazione anche dei Comuni di Cagliari e Sassari. Climathon mira a sviluppare strategie innovative per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici con il diretto coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: enti pubblici, cittadini, associazioni e imprese.

I lavori avranno luogo nella sala workshop al primo piano.