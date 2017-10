Pesca, istituito fondo di garanzia da 2 milioni per accesso al credito delle Pmi.

Cagliari, 3 ottobre 2017 – Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha deliberato oggi la costituzione di un fondo di garanzia, da due milioni di euro, per favorire interventi funzionali per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

“Con il provvedimento licenziato oggi – ha spiegato Caria – la Regione interviene per la prima volta in materia di strumenti finanziari dedicati proprio al comparto della pesca: non era mai successo. Le risorse saranno destinate quindi al potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi che svolgono attività a favore delle PMI condotte da imprenditori della pesca”. Le somme stanziate saranno erogate nel rispetto delle normative comunitarie che regolano gli aiuti in de minimis del comparto.