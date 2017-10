“Fish and fishing community”: a Stintino un convegno sulle attività di pesca nell’antichità.

Stintino, 3 Ott 2017 – “Fish and fishing community” è il titolo del convegno che, patrocinato dal Comune di Stintino, si svolgerà il 4 ottobre nella sala conferenze del Museo della tonnara, Mut, in via Lepanto. L’incontro, con inizio alle ore 10, prevede due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, alle quali parteciperanno studiosi del settore italiani e stranieri.

Gli interventi si concentreranno sui vari aspetti legati alle attività alieutiche nell’antichità: la pesca commerciale e la conservazione del pescato, i pesci d’acqua dolce, le più antiche tecniche di pesca della preistoria, la vita nelle comunità di pescatori, metodologie classiche e nuove tecnologie applicate allo studio dei resti ittici, oltre a dati e aggiornamenti dai più recenti scavi archeologici. Com