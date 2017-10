Arrestato giovane incensurato di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 3 Ott 2017 – I Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno arrestato Z.F. di 30 anni, incensurato, per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari seguivano da tempo i movimenti del giovane residente ad Iglesias, soprattutto nell’abitazione che aveva nelle proprie disponibilità, nella zona di campagna “Su Merti” gli uomini dell’Arma questa mattina hanno incastrato lo spacciatore nella flagranza del reato di spaccio a due turisti francesi, fermati anche loro per i controlli del caso.

L’arrestato è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e, in una stanza della casa, è stata rinvenuta una serra artificiale con lampade alogene per la coltivazione delle piante di marijuana. In totale sono stati sottoposti a sequestro, oltre alla serra, circa 50 grammi di droga tra hashish e marijuana; in casa anche dei bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento e alla vendita della droga.

Quindi l’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo che sarà celebrata nella giornata di domani.