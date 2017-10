Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Alghero arresta un uomo per furto aggravato e danneggiamento.

Alghero, 2 Ott 2017 – La notte scorsa, personale della Sezione Volanti del Commissariato P.S. di Alghero ha arrestato un 48enne, algherese, per furto aggravato e danneggiamento.

Gli operatori della Squadra Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una via del centro cittadino, ove era stata segnalata una persona intenta a rubare su auto in sosta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un’autovettura con il deflettore posteriore rotto ed in prossimità del veicolo un arnese da lavoro, utilizzato presumibilmente per infrangerne il vetro. Poco dopo, gli operatori hanno udito un forte rumore di vetri infranti provenire da una via adiacente e arrivarti sul posto, hanno sorpreso un uomo che rovistava all’interno di un auto in sosta.

Quindi i poliziotti hanno immediatamente bloccato il ladro, recuperando un martello, verosimilmente utilizzato dalla stessa per infrangerne il vetro. E a seguito d’ulteriori accertamenti, gli uomini della Polizia hanno appurato che l’individuo aveva sottratto diversi oggetti da altre due autovetture, parcheggiate nella medesima via.

A questo punto l’individuo è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per oggi.