Giovane pregiudicato gambiano arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per tentata rapina impropria.

Cagliari, 2 Ott 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Omar Jariu, di 29 anni, del Gambia, con precedenti penali, per il reato di tentata rapina impropria.

Nel pomeriggio di ieri, sulla linea 113, è giunta una richiesta di intervento nella Via Sassari da parte di un commerciante che aveva bloccato un individuo con della merce non pagata.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che pochi istanti prima il pregiudicato straniero si era introdotto nell’esercizio commerciale dove ha acquistato una birra e, dopo averla pagata, si è ancora trattenuto all’interno guardando la merce esposta. Poi, pochi istanti dopo è giunto un altro straniero che ha prelevato una birra dal frigo pagandola regolarmente ma nel contempo Jarju si è riavvicinato allo stesso frigorifero, prelevando due birre e occultandole sotto la maglietta che indossava.

Il commerciante, accortosi del gesto, ha chiesto al giovane nero di restituire le birre occultate ma il giovane si è diretto verso l’uscita tentando di fuggire. Il titolare, nel tentativo di bloccarlo, lo ha trattenuto per un braccio il gambiano ha ingaggiato una colluttazione, a seguito della quale il commerciante ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.

L’arrivo dell’equipaggio della Volante ha permesso di bloccare l’aggressore, dichiararlo in arresto e poi ultimate le formalità di legge negli uffici della Questura è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari.