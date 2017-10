Tentato omicidio ad Orune. Indagano i carabinieri della compagnia di Bitti.

Bitti (Nu), 1 Ott 2017 – Ieri sera, alle ore 21:00 circa, ad Orune, degli sconosciuti hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro G.M., du 33 anni, mentre rientrava a casa con la sua autovettura.

L’uomo, residente in paese, è rimasto ferito ad una mano ed è riuscito a scappare dall’agguato rifugiandosi a casa sua dove, poco dopo è stato soccorso dal personale della Croce Verde di Orune che gli ha prestato le prime cure. Il giovane è stato in seguito ricoverato all’ospedale di Nuoro dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. La prognosi rimane riservata.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bitti ed i colleghi del reparto operativo del capoluogo barbaricino che hanno attuato immediatamente le procedure di indagine finalizzate ad ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili di questo ulteriore episodio di violenza.