Al via domani la prevendita dei biglietti per “L’evoluzione arranca” con Giobbe Covatta e Mario Tozzi in programma a Cagliari il 10 novembre al Teatro Massimo.

Cagliari, 1 Ott 2017 – Biglietti in prevendita da domani (lunedì 2 ottobre) per “L’evoluzione arranca“, lo spettacolo con l’attore e comico Giobbe Covatta e il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, in programma a Cagliari il 10 novembre al Teatro Massimo (inizio ore 21.30), anziché il 25 novembre all’Auditorium del Conservatorio come era stato inizialmente annunciato.

Un posto in poltronissima costa 30 euro (più diritti di prevendita), 25 euro in poltrona (sempre più diritti di prevendita). I biglietti al botteghino la sera dello spettacolo costano invece rispettivamente 32 e 27 euro. Prevendita su Vivaticket (www.vivaticket.it), a Cagliari al Box Office in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070 65 74 28), e, previo appuntamento, nella sede di Vox Day a Selargius (in via Gramsci, 2c; tel. 070 84 03 45).

L’appuntamento rientra nel programma dell’undicesimo Karel Music Expo, il festival internazionale organizzato a Cagliari dalla cooperativa Vox Day, che da giovedì prossimo, 5 ottobre, a domenica 8, vivrà la sua prima parte.

“L’evoluzione arranca“, si presenta come una disquisizione colta, divertente e informata, sullo stato dell’evoluzione dell’uomo in rapporto all’ambiente tra un uomo di spettacolo impegnato nella divulgazione dei problemi ambientali (Giobbe Covatta) e un geologo divulgatore per mestiere (Mario Tozzi). Mescolando diversi linguaggi, muovendosi agile tra il dato scientifico e l’aneddoto comico, il dialogo affronta i problemi del terzo millennio come il cambiamento climatico, la fine delle risorse, l’inquinamento, analizzandone le ragioni sociali e prefigurando gli scenari futuri. Com

Condividi su...