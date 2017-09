Incendi Sardegna: cinque i roghi spenti oggi con mezzi aerei

Cagliari, 29 Sett 2017 – Dopo altre tre giornate in cui non si registravano incendi, oggi il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale su cinque roghi divampati a Bolotana, Gesico, Girasole, Tortolì e Sarule tutti domati rapidamente.

Subito spente le fiamme sulle aree agricole di Sos Cuccurus, a Bolotana, con l’intervento di un elicottero regionale e del personale di Corpo forestale e di Forestas. Aree agricole in fiamme anche a Girasole, in località Birdesu. Sul posto è stato inviato un elicottero a supporto delle squadre a terra del Corpo forestale. Un mezzo della flotta anche a Tortolì per il rogo sulle aree agricole di Baccu’e Mandera, mentre a terra operavano gli agenti del Corpo forestale. A Sarule sono stati colpiti i pascoli di S’Argiola Predosa. Sul campo in azione il Corpo forestale e un elicottero regionale. Per i pascoli in fiamme a Gesico, a Monte San Mauro, hanno operato un elicottero regionale, le squadre del Corpo forestale e di Forestas.