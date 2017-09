Gdf Cagliari: individuati due lavoratori in nero, multato datore di lavoro

Cagliari, 29 Sett 2017 – A conclusione di un controllo fiscale nei confronti di un’attività commerciale nel Sud Sardegna operante nel settore fotografico, finalizzata al controllo del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d’imposta, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno scoperto 2 lavoratori in nero.

I controlli dei Finanzieri hanno evidenziato che i 2 dipendenti, prima che fosse formalizzata la loro regolare assunzione, avevano prestato attività lavorativa “in nero” per 18 giorni, privi quindi di una regolare posizione fiscale, contributiva e assicurativa.

Il titolare dell’attività sottoposta a controllo è stato sanzionato con una multa il cui importo oscilla tra i 1.500 a 9.000 euro per ogni lavoratore irregolarmente assunto. Inoltre, lo stesso è stato diffidato alla regolarizzazione dei lavoratori per il periodo di lavoro prestato in nero.

La sua posizione è stata segnalata alla Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari ed alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.