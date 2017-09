Disoccupato di Decimomannu arrestato a Cagliari dai carabinieri per furto aggravato.

Cagliari, 29 Sett 2017 – Questa mattina alle ore 12:00 circa, ad Elmas (Ca), i carabinieri della Stazione Ca- Sant’Avendrace hanno arrestato, in flagranza di reato, Fracesco Meloni, 43 anni, disoccupato, pluripregiudicato, di Decimomannu (Ca).

L’uomo, presso il centro commerciale “Bricoman” in Via San Giorgio, dopo essersi impossessato di materiale edile per un valore di 150.00 euro, che occultava all’interno di un giubbotto, si è dato alla fuga facendo attivare il sistema di antitaccheggio.

Quindi il pregiudicato è stato bloccato dal personale della vigilanza e poco dopo arrestato dai militari, nel frattempo intervenuti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.